Cane legato a un palo e lasciato morire di stenti senza cibo né acqua, la denuncia: «Il colpevole deve pagare»

Un cane è stato trovato senza vita, legato a un palo in strada a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Qualcuno lo ha agganciato con il guinzaglio attorno al palo ed è andato via, abbandonandolo al suo destino. Il cagnolino, fa sapere il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato l'episodio sui social, è «privato di cibo e acqua, fino a perdere la vita per strangolamento».

La denuncia di Borrelli

«È tempo di fargliela pagare a questi vigliacchi assassini», ha tuonato Borrelli, parlando del cagnolino trovato senza vita legato con una corda al palo di un cartello stradale. A trovare il povero cane è stato un passante, che lo ha liberato ma era ormai troppo tardi.

«Il responsabile di questo barbaro ed inumano gesto dovrà essere individuato e perseguito. Negli ultimi tempi abbiamo assistito già a troppe barbarie commesse sugli animali. E’ ora di dire basta, per davvero. È assolutamente necessario apportare delle sostanziali modifiche alle leggi affinché questi vigliacchi assassini la paghino cara», ha concluso il deputato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 13:28

