Adottano il cane Rusty da un rifugio e lo salvano, lui si innamora del proprietario. Laura confessa: «Mi sento esclusa»

Laura e suo marito, decisi ad adottare un cane da un kill-shelter (quei "rifugi" in cui gli animali vengono tenuti solo pochi giorni e poi, se non trovano un padrone, vengono uccisi), non avrebbero mai immaginato quanto il nuovo arrivato avrebbe cambiato le dinamiche familiari.

Rusty, un pastore tedesco, ha conquistato immediatamente il cuore del marito, instaurando una connessione speciale. Laura, scherzando, ha confessato di sentirsi «esclusa» dalla famiglia a causa dell'enorme affetto che Rusty ha sempre riservato al marito, si legge su La Stampa.