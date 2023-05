Cosa c'è nel marsupio di un canguro? Il video virale sconvolge TikTok: «Non avrei mai voluto vederlo»

di Redazione web

Cosa c'è nel marsupio di un canguro? Risolvere questo mistero ha fatto desiderare a molti utenti di TikTok di non aver mai guardato il video (diventato virale) pubblicato dal custode di uno zoo della Florida in cui si dà una sbirciatina molto ravvicinata all'interno della sacca.

Il cane morto trasformato in tappeto. La decisione della famiglia scatena le polemiche: «Siete dei mostri»

Cobra bianco e dal veleno mortale in camera da letto: la scoperta choc

Cosa c'è nel marsupio di un canguro, il video virale

Nel video, un custode di animali all'Animal EDventure Park & ​​Safari nella contea di Palm Beach, in Florida, apre il marsupio di una mamma canguro. Quello che all'esterno sembra essere un "trasportino" per cuccioli soffice e peloso, all'interno è ben più impressionante. Nel sacco, che non è ricoperto da peli bensì di carne viva, Kalin, la mamma canguro, nasconde il suo cucciolo che è intento a succhiare il suo latte dai dotti lattiferi della madre. Il video condiviso dallo zoo della Florida ha raccolto oltre 70 milioni di visualizzazioni e quasi 1,4 milioni di commenti mentre molti tiktoker hanno esposto il loro choc.

I commenti

«Fratello, pensavo che fosse soffice dentro», ha detto @milannak19 facendo eco alla maggior parte dei commenti. «Non pensavo fosse solo una tasca di carne», ha esclamato @honeyzombee.

La sacca marsupiale

I cuccioli di canguro nascono incredibilmente sottosviluppati e strisciano immediatamente nel marsupio della madre. Qui si attaccano ai condotti lattiferi e vi rimangono per almeno tre mesi e mezzo, prima di cominciare ad affacciarsi ed esplorare il mondo lontano dalla sacca materna. L'interno può spesso risultare sporco per via del sudore, del terreno che vi si infila e degli escrementi del cucciolo. Per pulirlo, le madri infilano la testa all'interno e tolgono lo sporco con la lingua.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA