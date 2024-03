Uccide con 5 colpi di fucile un pastore australiano che correva nei campi: ora rischia 2 anni di reclusione

Cinque colpi di fucile contro un cane, un atto di una crudeltà inaudita. Nel tardo pomeriggio del 22 marzo alcuni passanti che passavano lungo la ciclabile che costeggia il Canale Bisatto a Lozzo Atestino, in provincia di Padova, hanno chiamato il 112 dopo aver sentito alcuni spari da arma da fuoco da un vicino campo agricolo. Sul posto i carabinieri forestali hanno trovato la carcassa di un cane che presentava fori compatibili con arma da fuoco.

Scattata la perquisizione in casa di un agricoltore del posto, i militari hanno trovato e sequestrato l'arma, un fucile da caccia calibro 12, che il 64enne ha ammesso di aver usato per uccidere il cane. Denunciato, dovrà rispondere di uccisione di animale, reato previsto dall'articolo 544-bis del codice penale con pene che vanno da 4 mesi a 2 anni di reclusione. La carcassa, attualmente in custodia presso l'ULSS6 Euganea, è stata sottoposta ai primi accertamenti necroscopici che confermano la presenza di alcuni fori compatibili con l'utilizzo di un fucile da caccia calibro 12 e si attendono ora le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

«Il cane era di proprietà di una signora del posto», denunciano gli attivisti di Centopercentoanimalisti. «La signora, che ha anche una rivendita di verdure a km zero, aveva adottato il cane, un pastore australiano di appena un anno, salvandolo dai vecchi proprietari che lo tenevano chiuso a catena.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 17:35

