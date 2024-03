Cagnolina resta incastrata nel cerchione di un'auto, i vigili del fuoco salvano Daisy spaventata e tremante con l'aiuto dei volontari

di Redazione Web

Una cagnolina di nome Daisy è rimasta incastrata con la testa nella ruota di un'auto all'interno del garage della sua casa, ma non è ancora chiaro come abbia fatto. I proprietari, preoccupati, hanno richiesto immediatamente l'aiuto dei vigili del fuoco, che hanno risposto prontamente alla chiamata.

Come riporta il New York Post, il salvataggio è stato possibile anche grazie alla presenza di alcuni volontari che hanno prestato soccorso e dopo alcuni tentativi non andati a buon fine sono riusciti finalmente a liberare l'animale.

Il salvataggio di Daisy

«Daisy si è ritrovata bloccata nel cerchione di uno pneumatico, a casa», ha raccontato un portavoce della Franklinville Volunteer Fire Company riguardo la particolare chiamata ricevuta giovedì, 21 marzo. Si sa, i cani sono spesso vivaci e curiosi, ma non è ancora chiaro come l'esemplare di Labrador si sia cacciato in questa situazione.

Durante l'operazione di salvataggio, la cagnolina era spaventata e tremante, specialmente dopo che «i primi tentativi di liberarle con acqua e sapone non sono andati a buon fine».

Infine, il trionfo del dipartimento: «Daisy non è ferita, sta bene!». Il merito del salvataggio è stato condiviso anche da diversi volontari che hanno contribuito a tenere fermo lo pneumatico e il cerchione durante le operazioni. Circa un terzo del bordo è stato tagliato via per consentire al cane di liberarsi.

