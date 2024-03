Veterinaria si maschera da volpe per allattare un cucciolo rimasto orfano: il metodo innovativo per salvare gli animali

Lo staff del Richmond Wildlife Center, in Virginia, si è preso cura di un cucciolo orfano di volpe rossa in modo originale. Indossando una maschera di volpe rossa, il personale del centro ha accudito e nutrito il piccolo per mezzo di un'apposita siringa. In un video pubblicato sulla pagina Facebook del centro, la fondatrice e direttrice esecutiva del Richmond Wildlife Center, Melissa Stanley, viene mostrata mentre indossa una maschera di volpe rossa e guanti in lattice per alimentare il cucciolo, trovato in un vicolo di Richmond alcuni giorni prima da un uomo che stava portando a spasso il proprio cane. Il piccolo di volpe rossa aveva meno di 24 ore e il moncone ombelicale ancora attaccato.

Nel post su Facebook, il Richmond Wildlife Center spiega i motivi per cui il personale indossi la maschera da volpe rossa: serve a ridurre al minimo i suoni umani e le interazioni uomo-animale, creando barriere visive e adottando altre precauzioni. «È importante assicurarsi che gli orfani cresciuti in cattività non vengano abituati agli esseri umani», afferma il post.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Marzo 2024, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA