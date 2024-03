Lega il cane del vicino a un palo della luce col nastro adesivo e lo filma: «Ha fatto i bisogni davanti a casa mia». Doki salvato dalla polizia

di Redazione Web

È servito l'intervento della polizia per salvare il piccolo Doki. Il cagnolino era legato con il nastro adesivo a un palo della luce. Una scena terribile successa vicino Bogotà e che sta tenendo banco negli ultimi giorni sui media colombiani. L'autore del gesto sarebbe il vicino di casa della padrona del cane. L'uomo ha preso Doki e lo ha fissato a un palo con il nastro adesivo, usato anche per tappargli la bocca in modo che non potesse abbaiare.

#Colombia | ¡Indignante! Se busca al responsable de amarrar un perro a un poste en Barrancabermeja, Santander.



Lega il cane a un palo e lo filma

Non contento, ha realizzato un video e l'ha pubblicato sui social, in modo che la vicina sapesse cosa fosse successo al suo cane. «Questo cane ogni giorno viene davanti a casa mia a fare la pipì e la cacca.

La polizia, avvertita da un passante, ha salvato il cane che è adesso in buone condizioni, seppure traumatizzato. Il colonnello Luis Alejandro Cubillos Cancelado, ha dichiarato che l'autore dell'incidente è stato identificato e che si attende l'intervento della Procura per arrestarlo. «Abbiamo identificato chi ha commesso questo caso riprovevole. Stiamo aspettando che la Procura adotti misure amministrative per catturare questa persona», ha dichiarato l'ufficiale.

