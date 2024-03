Uccide il suo cane pastore tedesco con 14 coltellate, poi dice di averlo investito per sbaglio: arrestato

di Alessia Di Fiore

E' successo a Las Palmas de Gran Canaria, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato per maltrattamenti su animali dopo aver presumibilmente ucciso il suo cane con ben 14 coltellate.

L'indagine

L'indagine è stata gestita dagli agenti del Gruppo Ambientale dell'Unità di Mediazione e Convivenza (UMEC) della polizia locale di Las Palmas de Gran Canaria, specializzata nella protezione animali che si è finalmente conclusa nel mese di gennaio con l'accettazione del referto necroscopico eseguito su un pastore tedesco morto per "trauma inciso-penetrante" dopo aver riportato 14 coltellate.

Il tragico evento è accaduto una notte del mese di ottobre 2023, dopo che un residente ha avvertito la polizia locale dopo aver visto un vicino aggredire il suo cane con un coltello fino a ucciderlo.

Gli agenti sono riusciti a identificare il presunto autore dell'aggrassione, possessore di un pastore tedesco e che affermava di averlo accidentalmente investito con l'auto all'interno della sua proprietà.

Il referto dell'autopsia

La polizia locale si è presa carico della custodia del cadavere del cane per richiederne un autopsia e ha convocato il proprietario accusandolo di maltrattamenti dopo che quest'ultimo ha confessato di aver usato un coltello per "alleviare la sofferenza del cane", ma l'autopsia ne ha confermato la morte per "pneumotorace e shock emorragico-ipovolemico" a causa di "trauma inciso-penetrante".

