Uccide un cervo e filma la scena, poi pubblica il video sui social: arrestato 27enne per maltrattamenti sugli animali

In un'era in cui contano le «views» e i «like», ogni cosa può essere oggetto di ripresa per diventare virale sui social, persino se si tratta di uccidere gli animali. È quello che fatto il 27enne Clay Neil Kinney di Geneva, Florida (Stati Uniti), il 28 dicembre, quando ha deliberatamente scelto di sterzare e investire un cervo con la sua auto, uccidendolo.

L'uccisione virale

L'intera scena è stata ripresa con il cellulare e poi condivisa su Tiktok. L'uomo è stato arrestato e a fine gennaio dovrà comparire in tribunale per l'accusa di "maltrattamenti di animali".