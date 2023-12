Roma, egiziano prende a calci il cane della fidanzata: i residenti furiosi lo bloccano e chiamano la polizia

di Redazione Web

Un altro episodio di maltrattamenti sugli animali. Ieri pomeriggio a Roma, lungo la via Tuscolana, precisamente all'incrocio con via Ponzio Cominio, si è verificato un drammatico episodio in cui un giovane egiziano di 19 anni è stato fermato mentre picchiava il cane della sua fidanzata, ha riportato Repubblica.

La donna aveva affidato il suo amico a quattro zampe al compagno per portarlo a fare i bisogni, ma la situazione ha preso una piega inaspettata. Il 19enne, infastidito dal fatto che l'animale non rispondeva ai suoi comandi, ha reagito con violenza, sferrando una serie di calci sulla pancia del cane, nel bel mezzo della strada. La scena ha attirato l'attenzione delle persone che, alle 18.30, si trovavano nelle vicinanze della fermata metro di Lucio Sestio. Improvvisamente viene circondato dalla folla che chiama la polizia: «Correte stanno aggredendo un cane».

«Era la prima volta»

Una decina di cittadini ha immediatamente reagito, intervenendo per fermare l'aggressore e proteggere il povero animale. La folla è riuscita a impedire ulteriori maltrattamenti, ma il giovane ha minacciato chiunque cercasse di fermarlo.

Il giovane è stato poi denunciato per maltrattamenti sugli animali, mentre il cane, che nonostante i calci si trovava in in buone condizioni, è stato riaffidato alla fidanzata, sotto choc dopo aver scoperto quello che era accaduto: «Era la prima volta che glielo lasciavo per una passeggiata. Non pensavo potesse capitare una cosa del genere».

