Pastore tedesco vaga sotto la pioggia con un peluche in bocca: il lieto fine di Nikki, salvata dalla strada

di Redazione web

Il pastore tedesco Nikki e il suo amico di peluche preferito oggi possono finalmente riposare in una casa calda e asciutta, dopo aver passato mesi in balìa delle intemperie. Foto e video del cucciolo che si aggirava tra le strade battute dalla pioggia incessante stringendo sempre tra le fauci il suo amato pupazzo hanno commosso centianaia di persone, fino a quando un'associazione che si occupa di animali non ha deciso di prendere in mano la situazione e provare a rintracciarlo e salvarlo.

Il cucciolo con il peluche in bocca salvato dalla strada

La strada per la salvezza di Nikki è cominciata all'inizio di maggio, quando le immagini del cucciolo sono circolate tra i soccorritori nell'area metropolitana di Detroit. «Ho ricevuto alcuni messaggi privati ​​e foto di questo cane che trasportava il suo peluche, mentre pioveva nel centro di Detroit. È stato straziante», racconta a People Gail Montgomery, la cofondatrice di Almost Home Animal Rescue League.

Una nuova casa

Dopo il salvataggio Nikki è stata visitata da un veterinario: «Sfortunatamente, ha la filariosi cardiopolmonare e altri problemi interni. Hanno trovato sacchetti di plastica, ramoscelli e ossa nello stomaco», ha spiegato Montgomery. Ma ora il pastore tedesco è stato affidato a una famiglia adottiva e continua le cure.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA