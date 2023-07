Cagnolina disperata, abbandonata sul ciglio della strada con i suoi cuccioli: il video su TikTok commuove il web

Torna l'estate e, come ogni anno, torna il triste tema dell'abbandono dei cani. Quegli amici a quattro zampe che, dopo aver donato tanto amore e tanta allegria ai propri padroni, vengono pugnalati alle spalle, perché è tempo di ferie e di vacanze e, in un istante, diventano un intralcio.

Le campagne anti abbandono sono sempre di più e anche sui social iniziano a spopolare video capaci di smuovere le emozioni agli utenti. Come nel caso di Silas, una donna che da anni si occupa di cani abbandonati e che ha deciso di aprire un canale TikTok per sensibilizzare sul problema.

Bambina di 3 anni azzannata alla testa dal pitbull del papà: l'allarme lanciato dai nonni

Caldo record con El Nino, paura per gli animali: «Forte impatto sugli ecosistemi». Ecco le specie a rischio

Cagnolina abbandonata con la cucciolata

La donna, che sulla piattaforma social più amata dalle nuove generazioni si chiama @silas__23, ha un obiettivo ben preciso che spesso ripete nei suoi video. «Voglio che voi giovani capiate quanto sia sbagliato», ripete come fosse un mantra.

Ma uno in particolare sta rapendo gli utenti, diventando subito virale. Nelle immagini, infatti, si vede una cagnolina visibilmente in difficoltà, disidratata e affamata in compagnia dei suoi due cuccioli. La donna che riprende, si avvicina nel tentativo di aiutarla e arriva la sorpresa. I cuccioli della cagnolina sono molti di più: una vera e propria cucciolata che ha bisogno di aiuto.

L'influencer ha subito preso in affido i cagnolini e costruito un riparo sicuro per tutti, portando cibo e acqua in abbondanza. La mamma si è assicurata che tutti i suoi figlioletti stessero bene e, poi, si è fatta curare dalla donna. Poi è partito l'appello: «Se qualcuno vuole adottarli è ben accetto, questi amori cercano una nuova casa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA