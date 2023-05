Porta il cane dal toelettatore per una spuntatina, l'incubo del padrone: «Me l'hanno perso, sono distrutto»

È sicuramente l'incubo di ogni proprietario di un animale domestico: perderlo a causa di altre persone. È quanto accaduto a uno sfortunato utente di Reddit che - aveva accompagnato il suo amato Ace, un barboncino, dal toelettatore per una spuntatina veloce, ma poco dopo ha ricevuto la terribile chiamata.

Il coccodrillo balza fuori dal fiume e divora un cagnolino: la proprietaria resta sotto choc

Cane appena adottato attraversa autostrade e foreste: 65 chilometri per tornare nella sua vecchia casa

Cane perso dal toelettatore

L'uomo, distrutto dalla perdita, ha deciso di raccontare la sua triste storia sulla piattaforma social nella quale è garantito l'anonimato degli utenti. «Hanno preso Ace per una piccola spuntatina al suo pelo. Di solito veniva lui a casa mia, ma da quando mi sono trasferito in un'altra zona, ho sempre portato il mio cagnolino di persona in negozio - racconta -. Ma questa volta qualcosa è andato storto».

Come riporta il Mirror, infatti, l'uomo ha lasciato il suo Ace in negozio e si è allontanato in attesa che il lavoro fosse ultimato. Ma dopo soli 20 minuti, il padrone ha ricevuto la chiamata che mai si sarebbe aspettato di sentire. «Ace è saltato giù dal tavolo ed è scappato».

Uno choc

L'uomo, dopo aver sentito quelle parole si è precipitato in negozio. Il titolare ha cercato di tranquillizzarlo, spiegando come fosse stato possibile. «Quando è balzato giù dal tavolo, l'nserviente stava portando fuori la spazzatura, quindi Ace ha trovato la porta aperta ed è fuggito». Forse proprio alla ricerca del suo padrone che lo aveva "abbandonato". Uno choc per il padrone dell'animale. «Abbiamo cercato Ace per più di 3 ore, ma niente. Sono stati gentili ad aiutarmi e si sono anche offerti di chiamare le associazioni animalistiche, in cerca di altro aiuto». Purtroppo - tuttavia - tutto è stato inutile.

«Purtroppo il mio Ace è ancora disperso», racconta il padrone che adesso si sente in colpa per tutto ciò. E proprio per questo ha deciso di condividere la sua storia per chiedere conforto e consigli sul da farsi. «Ace ha una famiglia e se non mi fossi allontanato, probabilmente sarebbe ancora con noi». In molti hanno commentato che l'uomo non deve assolutamente sentirsi in colpa. Lui aveva affidato il suo cagnolino a dei professionisti che si sono presi anche la responsabilità di tenerlo sott'occhio.

«La mia domanda è: c'è qualche azione legale che posso intraprendere contro il toelettatore?», e i più esperti in materia hanno consigliato all'uomo: «Hanno smarrito il tuo cane, la legge tratta gli animale domestici come proprietà, quindi potresti riavere indietro solo il valore effettivo del cane... nessuno ti darà mai indietro il valore affettivo del tuo Ace».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA