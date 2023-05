Il cane morto trasformato in tappeto. La decisione della famiglia scatena le polemiche: «Siete dei mostri»

La morte di un animale domestico è sempre un trauma. Un dolore che solo chi ha avuto un amico a quattro zampe può capire fino in fondo. E ognuno cerca di affrontare la mancanza come può. Ma quanto accaduto in Australia sta scatenando tantissime polemiche sui social network...

Tiene il figlio al guinzaglio mentre picchia la mamma: «L'ha legato come un cane per impedirgli di aiutarla»

Esce con il cane e i cinghiali lo aggrediscono. Husky investito da un'auto mentre fugge: «Rischia una zampa»

Morto il cane, lo trasformano in tappeto

Un'azienda australiana, la Chimera Taxidermy, è stata pagata da una famiglia per trasformare il proprio cane in un oggetto da tenere per sempre in casa. Un feticcio, però, che ha scatenato la polemica social. La proprietaria dell'azienda, infatti, dopo aver realizzato il tappetto fatto con l'animale deceduto, ha pubblicato sui social le immagini del lavoro concluso.

La pelliccia dell'amato Golden Retriever si è trasformata in un tappeto, con l'azienda che su Instagram scrive: «Bellissimo animale, conservato dalla famiglia come una pelle da stendere a terra.

Le polemiche social

Le immagini del tappeto hanno fatto il giro del mondo e - sotto al post dell'azienda - le critiche a quanto realizzato sono tantissime. «Come possono dire di aver amato quel povero animale?», scrive un utente indignato. Ma a pensarla come lui sono davvero tanti. «Quella famiglia è composta da mostri, come fanno a buttarlo a terra e magari calpestarlo tutti i giorni», rincara un altro.

Poi, però, c'è anche chi prova a capire il tentativo «maldestro» della famiglia di tenerlo sempre con loro. «Io sono la proprietaria di due cani e tre gatti - dice una donna - capisco benissimo che il dolore che ti colpisce quando i nostri amici se ne vanno è enorme. Anche io ho deciso di seppellire il mio Toby in giardino...», poi rispondendo a un altro commento aggiunge: «Non lo avrei mai fatto un feticcio del genere, ma capisco che sia stato un tentativo di avere il loro amico per sempre con loro».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA