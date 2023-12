«Nella camera d'albergo ho trovato una porta segreta dentro all'armadio, è inquietante ciò che ho visto...»

di Redazione web

Esistono una miriade di film horror che cominciano con il protagonista che felice e contento inizia la sua vacanza nell'albergo dei suoi sogni salvo, poi, scoprire (troppo tardi) che, dentro all'armadio della sua stanza, c'è una porta che funge da passaggio segreto per i potenziali serial killer. Il ragazzo che ha raccontato la sua storia su Twitter, tuttavia, si è reso conto di avere una porticina simile nella sua camera d'hotel e ha fatto sapere di non avere la minima intenzione di passarci la notte.

La storia

Il protagonista della storia, riportata dal Mirror, ha pubblicato un video su Twitter in cui racconta agli altri utenti social di aver trovato una specie di passaggio segreto dentro l'armadio della sua camera da letto in un hotel. Il ragazzo mostra una panoramica della stanza, poi, apre il primo armadio, apre il secondo ed ecco che c'è una porticina senza maniglie: riesce ad aprirla utilizzando una carta. Dietro al piccolo uscio si vede un mini corridoio e ancora un'altra porta. Quindi, il coraggioso turista apre anche quest'ultima e inquadra una stanza completamente vuota.

Dopo questa strana scoperta, il ragazzo ha scritto: «Nella mia camera d'albergo ho trovato una porta segreta dentro all'armadio, è inquietante ciò che ho visto...

Man finds something unusual in his hotel room pic.twitter.com/l3m0ZGK1od — Crazy Clips (@crazyclipsonly) December 9, 2023

I commenti degli utenti

Il video ha riscosso molto successo sui social, specie su Twitter dove è stato postato. Qualcuno degli utenti ha scritto: «Io sarei scappato a gambe levate» oppure «Se capitasse a me, non riuscirei più a dormire». Un altro utente, però, ha spiegato: «Come tecnico della manutenzione vi dico che nella maggior parte degli hotel ci sono spazi dietro alle pareti che servono per il passaggio della luce ma anche per gli eventuali cavi della corrente. La porta bianca è probabilmente l'accesso a una pompa montante o simile».

