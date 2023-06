Roberta Beta mostra la cicatrice dopo l'operazione: «Ringrazio la Madonna di Lourdes». Come sta l'ex gieffina

di Redazione web

«Il nodulo sotto l'orecchio non era una semplice ghiandola infiammata», scriveva in un post qualche giorno fa Roberta Beta, concorrente del primo Grande Fratello, che si era recata in ospedale per una visita di controllo. Poi in un video ha rivelato che in realtà era un adenoma pleomorfo, un tumore benigno che colpisce le ghiandole salivari maggiori.

La cicatrice

«Ecco ciò che rimane di un mese “diverso” e molto intenso - ha scritto ancora Roberta Beta, mostrando il profilo del suo visto, dove è evidente una cicatrice vicino all'orecchio. «L’esame istologico è risultato negativo e meno male visto che le dimensioni dell’adenoma erano pari ad una piccola albicocca» scrive ancora la conduttrice radiofonica che ringrazia lo staff medico che l'ha operata, capendo subito il problema.

RIngraziamento sentito

«Sono felice e ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio e mi ha attenzionato su un pallino fetente che appariva e scompariva da almeno un paio di anni.

