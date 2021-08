Paura per l'ex gieffina Roberta Beta: «Sono entrati i ladri a casa mia, poteva esserci mio figlio». Un rientro amaro per una delle prime conconcerrenti del Grande Fratello che si è ritrovata la casa messa completamente a soqquadro.

Ex gieffina e conduttrice radiofonica, Roberta Beta ha postato sul suo profilo Instagram una foto del suo appartamento completamente messo a soqquadro. La brutta scoperta è avvenuta proprio il giorno del suo compleanno, ma per fortuna non si è fatto male nessuno.

«Tanti auguri a me - scrive la Beta nel suo post - e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia! A casa avrebbe voluto esserci mio figlio ma io sono andato a prenderlo per portarlo al mare... lì si che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 20:31

