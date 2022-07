Gf vip, Roberta Beta senza lavoro e il figlio lontano da casa: «E' frustrante»

Roberta Beta, ex concorrenti della 1^ edizione del Grande Fratello, sta attraversando un duro periodo. La 56enne ha dichiarato di non lavorare da circa un anno. Dopo il suo sfogo sui social, Roberta ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo rivelando che oltre ad essere disoccupata, si sente sola perchè il figlio è lontano. Infatti, Filippo, nato venti anni fa da una storia d’amore piuttosto breve tanto che Roberta ha cresciuto il figlio da sola, si è trasferito a Milano per frequentare la Facoltà di Giurisprudenza. Un vero trauma per Roberta. «Filippo è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo, ma non ho rimpianti e rifarei tutto» ha dichiarato.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, nel 2000 Beta ha lavorato come giornalista, speaker radiofonica e opinionista tv. Ha collaborato con grandi della tv come Pippo Baudo e Barbara d’Urso.

A Nuovo la Beta ha ammesso di aver lavorato ininterrottamente per anni: non esistevano ferie ma era felice. Per tanti anni si è divisa tra televisione e radio ma a un certo punto hanno cominciato a non rinnovare più i contratti senza alcuna motivazione. «Da sei anni non faccio più radio ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante».

Nonostante le offerte che le arrivano siano numerose, Roberta rifiuta perchè sono a titolo gratuito. Nell'attesa, si è iscritta a un corso di podcast, programmi radio diffusi via Internet. «Se nessuno mi dà un’opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita».

Roberta ha provato anche a virare, cambiando lavoro. Nel 2016, infatti, ha bazzicato anche nel mondo della politica.

