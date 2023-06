Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato? La foto con il ragazzo misterioso (più giovane di lei) scatena i fan: «Hai capito la maestra...»

di Redazione web

Alessandra Celentano in barca con la cugina Rosita (figlia di Adriano Celentano) e un misterioso ragazzo. Il triangolo, postato sui social, ha scatenato il gossip. «La maestra ha un nuovo fidanzato?», si domandano in tanti. Lei non commenta e stuzzica la fantasia di suoi follower. «C'è qualcosa all'orizzonte», ha scritto la celebre prof di ballo di Amici. Ma chi è il giovane misterioso? Andiamo a scoprirlo.

Alessandra Celentano, l'uomo misterioso che scatena i social

Il ragazzo nella foto si chiama José ed è spagnolo. A farlo conoscere alla cugina è stata proprio Rosita. I due sarebbero vicini di casa. La figlia del molleggiato aveva già presentato il bel José ai suoi follower, senza svelare però il loro rapporto. A chi le chiede se lui sia «il suo nuovo amico speciale», Rosita risponde «esatto». Nonostante ciò, né lei né la maestra Alessandra Celentano hanno svelato quale sia il rapporto con l'accompagnatore misterioso. Entrambe hanno pubblicato le foto dell'uscita a tre in barca, scatenando i fan. Sotto al post di Alessandra Celentano sono tantissimi i commenti indiscreti. «Hai capito la maestra...», scrive un utente. «Chi è questo bel manzo?», domanda un altro. «State insieme?», si chiede un altro follower. Insomma, la curiosità è tantissima.

La vita privata di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano non ha figli, ma solo un ex marito: si tratta di Angelo Trementozzi, 53 anni, docente presso l’Università Europea di Roma.

La coppia ha divorziato nel 2012, senza rendere rendere noti i motivi della separazione. Tuttavia, secondo quanto ha raccontato la stessa Celentano in alcune interviste, i due mantengono ottimi rapporti, nonostante l'allontanamento.

