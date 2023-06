Amici, la ballerina Ludovica Grimaldi attaccata dagli haters per il suo fisico: «Non arriverai mai ad alti livelli»

di Redazione web

Una nota ballerina dell'ultima edizione di Amici 22 è stata criticata per il suo fisico dai follower su Instagram. A pubblicare lo screen è proprio la ragazza che faceva parte della squadra di Emanuel Lo. La sua partecipazione al programma è stata interrotta perché, a detta del coach, non era preparata a sufficienza per accedere al serale del programma di Maria De Filippi. Oggi, la giovane ballerina, pubblica uno screenshot in cui un hater le critica il fisico. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Ludovica Grimaldi, ecco chi è la ballerina di Amici

Ludovica Grimaldi, 20 anni, originaria dell'Aquila, è stata una delle concorrenti più apprezzate nell'ultima edizione del programma di Amici. Il talent show di Maria De Filippi, l'ha vista protagonista fino a poco prima dell'accesso al serale. Amata dal pubblico per le sue doti in hip hop e modern, faceva parte della squadra di Emanuel Lo.

Le critiche al fisico

Ludovica Grimaldi è stata criticata per il suo fisico da un follower su Instagram.

«Dovresti dimagrire per fare la ballerina. Con quel fisico non arriverai mai ad alti livelli», si legge nello screenshot. La ballerina di Amici ha risposto alla critica con un ironico «Meno male che ci siete voi a ricordarmelo», come a sottlineare che non è la prima volta che le vengono mossi tali commenti.

Anche all'interno del programma, molto spesso, il suo corpo era al centro delle questioni tra Emanuel Lo, gli altri ballerini (pronti a difenderla) e la maestra Alessandra Celentano. Già da un paio di edizioni del programma, la maestra Celentano non commenta più in maniera diretta il fisico dei ragazzi che accedono al programma, in quanto accusata spesso di body shaming.

Con Ludovica Grimaldi, però, il problema della maestra non era legato al corpo della ragazza, ma alla scelta di indossare spesso vestiti che non rendessero giustizia alle sue qualità estetiche. Oggi, le critiche mosse riguardano proprio le sue caratteristiche fisiche e il fatto che, non avendo un corpo che rispetti gli standard di determinati tipi di danza, non potrebbe fare la ballerina a livelli elevati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 15:24

