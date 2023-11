Carmen Russo: «Amavo ballare in bikini. Il mio rapporto con il nudo? Nessun imbarazzo». In arrivo la serie tv sulla famiglia

Carmen Russo è una delle showgirl più conosciute del piccolo schermo. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo son da ricercare negli inizi del 1980, quando divenne una delle ballerine di Drive In , varietà comico trasmesso su italia1. E da allora non si è più fermata. In una recente intervista all'Adnkronos ha rivelato alcuni siparietti divertenti del lavoro sul grande schermo, al cinema, con Federico Fellini e, i progetti futuri insieme al marito Enzo Paolo Turchi.

Andiamo a leggere che cosa ha detto Carmen Russo.