«Offerta milionaria per farmi posare nudo nonostante fossi un prete»: la rivelazione di padre Apeles

All'apice del successo a padre José Apeles è stato proposto di posare nudo. La richiesta da dieci milioni di pesetas (60mila euro), gli era arrivata dalla rivista Interviú, chiusa nel 2018, ma il prete star della televisione spagnola degli anni Novanta rifiutò. La rivelazione è stata fatta a Ricard Ustrell durante la trasmissione TV3 'Col·lapse'. Ora padre Apeles vive a Roma da anni e ha l'incarico di ricercatore nell'archivio storico della Chiesa.

Chi è padre Apeles

Padre Apeles è stato il conduttore del talk show “Moros y Cristianos” su Telecinco, famoso per i suoi commenti molto controversi. Il suo stile ironico e tagliente mentre conduceva il programma con la veste da ecclesiastico lo ha condotto a una fama stellare. I suoi interventi tv, però, furono sconfessati dalla Conferenza episcopale spagnola che dichiarò nel 1997 che non era mai appartenuto ad alcuna diocesi spagnola né a istituti o congregazioni con sede in Spagna, esercitando il sacerdozio al di fuori di qualsiasi giurisdizione. Nonostante ciò, padre Apeles decise di non togliersi il collare e continuò, diventando uno dei sacerdoti più famosi del territorio nazionale.

La depressione dopo la caduta

In seguito, sommerso dalle polemiche per non essersi ritirato subito dalla tv dopo la sconfessione, ha mollato la presa televisiva, scomparendo.

È riuscito ad uscire dalla depressione grazie all'aiuto di un professionista.

