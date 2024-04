Uomo nudo vicino a Termini, urla e insulti ai passanti, poi si scaglia contro la polizia: arrestato

di Redazione web

Paura a Roma nella zona della stazione Termini. Un ragazzo di 28 anni, nigeriano, è stato arrestato dalla polizia locale per resistenza e lesioni dopo che gli agenti hanno cercato di bloccarlo: il giovane si aggirava nudo sotto i portici di piazza dei Cinquecento e inveiva contro i passanti. Quando i poliziotti si sono avvicinati, il 28enne si è scagliato contro di loro ma è stato bloccato e sottoposto alle procedure di identificazione.

È successo ieri pomeriggio, quando nell'ambito dell'attività antidegrado a tutela della sicurezza urbana nell'area della stazione Termini e del rione Esquilino, gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana hanno tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano di 28 anni che, in visibile stato di alterazione, si aggirava nudo sotto i portici di piazza dei Cinquecento, disturbando i passanti e inveendo contro i clienti di un bar. L'uomo si è poi scagliato contro gli agenti ma è stato bloccato e sottoposto alle procedure di identificazione.

