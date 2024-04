Metro A, a Roma tornano le chiusure: dall'8 aprile stop dalle ore 21 e in estate saranno “off limits” Spagna e Ottaviano

di Marta Giusti

La metro di Roma si ferma di nuovo. Dall'8 aprile (quindi lunedì) al 5 dicembre è prevista «la chiusura anticipata dell'intera linea A», si legge in un cartello comparso in queste ore. Questo perché «riapre il cantiere notturno per consentire i lavori di rinnovo e sostituzione dei binari storici della tratta Ottaviano-Battistini». Non solo.

Metro A chiusa, cosa cambia

Dalla domenica al giovedì «l'ultima corsa è alle ore 21», si legge sempre nell'avviso mentre il «venerdì e sabato il servizio resta regolare fino all'1.30». Durante le chiusure notturni ci saranno 76 bus sostitutivi. Chiudono però delle stazioni: Vittorio Emanuele (dall'8 aprile al 30 giugno), per la revisione speciale di tutte le scale mobili. Poi Spagna, dal 15 luglio al 3 ottobre per il restyling della stazione e Ottaviano dal 22 luglio al 9 settembre sempre per lavori di restyling.

I PREZZI

Il prezzo per la corsa singola, il BIT, resta di 1,5 euro e ha validità di 100 minuti.

Inoltre su tutta la linea A si interverrà con una attività di manutenzione straordinaria su 105 impianti di traslazione, compresa la sostituzione di 22 montascale. Il piano di interventi richiede la chiusura della stazione Vittorio Emanuele dall'8 aprile fino al 30 giugno. Una scelta obbligata, è stato spiegato in conferenza stampa dal sindaco Gualtieri: i lavori straordinari riguarderanno in parallelo tutte e quattro le scale mobili presenti nella stazione determinandone l'impossibilità di accesso. Inoltre, ha spiegato Gualtieri, i materiali erano così vecchi che «non erano riparabili: li sostituiamo completamente». Tutti gli altri interventi di manutenzione e sostituzione degli impianti di traslazione lungo la linea A è previsto siano eseguiti durante il normale svolgimento del servizio.

