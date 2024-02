Alain Delon. la figlia Anouckha smentisce la versione del fratello: «Papà non sta bene, le sue condizioni sono peggiorate»

Nonostante l'ubriacatura collettiva di Sanremo, la televisione va avanti e Verissimo è tornato per raccontare le storie più intriganti del mondo dello spettacolo, apprestandosi a svelare dettagli inediti. Tra le tante storie c'è anche l'ennesima puntata della guerra in casa Delon. La figlia dell’attore, Anouchka Ailain, è stata infatti intervistata da Silvia Toffanin per smentire la versione del fratello Anthony che l'ha accusata di nascondere la reale situazione di salute del padre e di volerlo trasferire in Svizzera per evitare di pagare le tasse sull’eredità.