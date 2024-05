David Gilmour, al Circo Massimo l'anteprima del tour mondiale dell'ex chitarrista dei Pink Floyd: «Sarà la sua unica tappa in Europa»

di Redazione Web

Roma si prepara all'arrivo di David Gilmour, l'ex chitarrista dei Pink Floyd che si esibirà al Circo Massimo il 27, 28, 29 settembre. Per poi continuare il 1, 2, 3 ottobre 2024. Per il musicista la Capitale è l'unica città europea in cui si esibirà nei prossimi mesi.

Le parole dell'assessore Alessandro Onorato

A parlare al riguardo è stato l'assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato: «Negli ultimi anni, grazie alle scelte di quest’amministrazione e ringrazio il sindaco Gualtieri, c'è stato un cambio di passo evidente: nel 2022 Roma ha superato Milano per numero di biglietti venduti per i concerti live, 2 milioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA