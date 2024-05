Chiara Ferragni, la festa di compleanno con gli amici e il silenzio di Fedez: cosa ha fatto l'ex marito

di Redazione web

Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 37esimo compleanno in un locale di Milano (Bar Rumore) in compagnia di tutti i suoi amici e delle persone a lei più care come, ad esempio, le sorelle Valentina e Francesca Ferragni. L'influencer ha raccontato la serata glamour e, allo stesso tempo, divertente sul proprio profilo Instagram e così hanno fatto anche gli invitati. Chiara indossava un vestito rosso cut out e i suoi capelli erano raccolti in uno chignon. Durante la serata, l'influencer ha ballato insieme agli amici e ha ascoltato le loro dolci dediche.

Il compleanno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha compiuto gli anni e ha festeggiato insieme agli amici e alla famiglia tutto il giorno. Prima, un pranzo intimo in un ristorantino di Milano: outfit casual e una porzione di tiramisù con candelina, poi, la festicciola in ufficio dove il suo team le ha regalato mazzi di fiori coloratissimi e, infine, il party serale nel locale milanese.

A giudicare dalle storie pubblicate su Instagram, l'influencer si è divertita tantissimo insieme agli amici che le hanno cantato "Tanti auguri", l'hanno ripresa mentre soffiava le candeline ed esprimeva un desiderio e, poi, l'hanno fatta commuovere con le loro dediche.

Il compleanno "diverso"

Chiara Ferragni ha passato un compleanno sicuramente molto diverso da quelli precedenti: dopo lo scandalo dei pandori Balocco, niente è più come prima. Lei e Fedez si sono separati, ha perso molte collaborazioni importanti per quanto riguarda il lavoro e, inoltre, 700mila follower l'hanno abbandonata su Instagram. Lei, comunque, non si è lasciata abbattere da tutto ciò ed è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita, come scritto su Instagram. Nel frattempo, l'ex marito ha continuato la sua attività come fosse un giorno normale. Nessun messaggio social, nessun accenno alla mamma dei suoi figli. Insomma, il gelo tra i due continua sempre più evidente.

