Simona Ventura e Giovanni Terzi, il figlio Niccolò Bettarini presenta la nuova fidanzata Greta (più grande di lui) prima del matrimonio

di Dajana Mrruku

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti al grande passo. Il matrimonio è stato rimandato per ben due volte: la prima a causa dello scoppio della pandemia nel 2020 e due anni dopo a causa della guerra in Ucraina. La coppia, in attesa del 6 luglio, data ufficiale delle nozze, ha partecipato alla festa dei 60 anni di matrimonio dei genitori della conduttrice e per l'occasione, il figlio maggiore, Niccolò Bettarini, ha presentato la sua nuova fidanzata alla famiglia, Greta Cagna, di 7 anni più grande.

Ma chi è quetsa nuova ragazza?

Chi è Greta Cagna

Niccolò Bettarini ha 25 anni ed ha scelto una professione lontana dalle luci del mondo dello spettacolo che tanto lo affascinavano quanod era più giovane. Il ragazzo, infatti, ha a lungo intrapreso la carriera di calciatore come papà Stefano Bettarini, salvo poi ritirarsi a causa di un infortunio che gli ha impedito di continuare e, poi, l'aggressione a Milano dove è stato accoltellato diverse volte. Fortunatamente il giovane si è ripreso, ma da allora ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e concentrarsi sulla sua vera passione: l'allenamento. Niccolò oggi è un personal trainer in una delle palestre più rinomate a Milano e sembra aver messo il suo cuore al sicuro, tra le mani di Greta Cagna, modella e imprenditrice nel mondo del food blogging di 32 anni, 7 anni più grande del ragazzo.

I due si frequentano già da qualche mese e la differenza d'età non sembra infastidire la coppia che si è mostrata complice e molto appassionata ai paparazzi di Gente che li hanno beccati fuori dal ristorante dove stavano celebrando i 60 anni di matrimonio dei nonni materni di lui.

Greta farà il suo ingresso ufficiale nella famiglia Ventura-Terzi, il 6 luglio, giorno del matrimonio di Simona e Giovanni, quando accompagnerà il primogenito della conduttrice televisiva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA