Fedez, il balletto e poi l'aerosol: «Questa canzone mi fa sentire giovane, ma la mia anzianità mi riporta alla realtà»

di Redazione web

Fedez ha postato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram: prima si allena, poi, ricorda la serata divertente per entrare in ufficio e, infine, balla con una canzone virale sui social in questo periodo ma, come dice lui, qualcosa gli fa ricordare subito la sua "anzianità". Il rapper, in seguito, ha postato un'altra storia in cui spiega ai suoi follower che si sta avviando verso Roma per il processo in cui è coinvolto con il Codacons: «Un giorno in pretura proteggimi» ha scritto e poi ha continuato aggiungendo: «Direzione Roma per l'ennesimo processo inutile contro quella associazione inutile».

Fedez e l'anzianità

Fedez ha pubblicato un simpatico video nelle proprie storie Instagram in cui balla divertito sulle note di un brano che, ultimamente, è anche virale sui social e intitolato "I Like The Way You Kiss Me". Il rapper, dopo avere gesticolato un po', prende la mascherina per l'aerosol e scrive: «Questa canzone mi fa sentire giovane. Per fortuna la mia anzianità mi riporta subito alla realtà».

Il cantante, quindi, pubblica un video divertente delle scorse ore: lui e la sua assistente Eleonora Sesana si sono recati in ufficio ma il cancello si è chiuso e perciò la ragazza è stata costretta a scavalcare.

Fedez e la palestra

Fedez, domenica di allenamento dopo la costola incrinata: «Non faccio pesi da 6 mesi. Però sono in forma, dai»

Fedez, da qualche mese, ha ricominciato anche ad allenarsi e, questa mattina, dopo sei mesi, ha ripreso le sue sessioni di allenamento anche con i pesi. Il rapper fatica molto a fare i piegamenti e gli allungamenti con i vari manubri ma, in modo autoironico, si filma comunque e posta tutto sui social.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA