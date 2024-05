Chiara Ferragni e Fedez, dal successo al divorzio: l'impero che vacilla e la ricostruzione di Farwest

Chiara Ferragni e Fedez sono senza dubbio la (ormai ex) coppia più famosa nella storia dei social, ricchissimi e soprattutto con un potere economico e mediatico senza precedenti. Eppure, da alcuni mesi a questa parte il loro universo glitterato sta vivendo una crisi profonda.

Dallo scandalo del pandoro Balocco, alle notizie sulla poca trasparenza delle loro società, piano piano l'impero dei Ferragnez pare vacillare. Ma come ha fatto Chiara Ferragni a diventare l'influencer e imprenditrice digitale più famosa d'Italia? Come è fatta questa galassia societaria che permette a Fedez di dichiararsi nullatenente e contemporaneamente girare in Lamborghini per regalare soldi contanti agli sconosciuti? Attraverso documenti e interviste esclusive la trasmissione Rai FARWEST risponde a queste domande, ricostruisce l'ascesa dei coniugi più chiacchierati del momento e mette insieme tutti i pezzi del loro labirinto societario per mostrare quello che nessuno conosce: cosa si nasconde dietro quello che vediamo su Instagram.

