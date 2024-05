Chiara Ferragni attrice? Ecco il film in cui dovrebbe recitare e il possibile ruolo

Secondo alcune fonti non confermate, tra cui il profilo Instagram Very Inutil People che ha riportato l'indiscrezione su Instagram, Chiara Ferragni potrebbe essere in procinto di intraprendere una nuova avventura nel mondo della recitazione.

Le voci che circolano suggeriscono che Ferragni sia stata coinvolta nelle riprese di un film incentrato sul marchio Maserati, celebre casa automobilistica italiana. Il film, intitolato "Maserati: a racing life", sembra promettere di portare gli spettatori in un viaggio affascinante attraverso la storia dei fratelli Maserati, Ettore ed Ernesto, fondatori della Casa del Tridente.





Chiara Ferragni: il possibile ruolo nel film

Se le indiscrezioni fossero confermate, Chiara Ferragni dovrebbe interpretare il ruolo della moglie del protagonista.

Uno degli aspetti più interessanti del film sarà sicuramente il modo in cui si racconteranno gli inizi della Casa Maserati. Fondata nel lontano 1914 come una modesta officina di elettrauto nel centro storico di Bologna, la Maserati ha rapidamente guadagnato fama nel mondo delle corse, lavorando per varie scuderie sportive, tra cui la Diatto.

Se le voci che circolano fossero confermate, il debutto di Chiara Ferragni sul grande schermo nel ruolo della moglie del protagonista in "Maserati: a racing life" sarebbe sicuramente uno scossone alla sua carriera da influencer e imprenditrice digitale, minata dagli scoop legati alla beneficenza e al divorzio da Fedez.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 11:46

