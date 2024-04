Fedez dorme con Leone e Vittoria, la conquista a due mesi dalla separazione: «La prima notte con papà». L'emozionante promessa ai figli

di Matilda Benincasa

Esattamente due mesi. Tanto il tempo passato da quella domenica di febbraio in cui Fedez ha lasciato la casa in cui viveva con la moglie Chiara Ferragni e i figli. Nel mezzo ci sono state prima voci di separazione, poi velate conferme, infine la certezza che i Ferragnez hanno scelto di prendere strade separate, e molto diverse sembrano essere anche le loro vite da single: mentre il rapper si regala una Ferrari e vola tra Miami e la California tra reunion con vecchi amici e il Coachella (nel mezzo l'intervista a Belve), la Ferragni si è concessa lunghi silenzi social, passando da un periodo totalmente dedicato alla famiglia a un ritorno in cui l'attenzione è nuovamente tornata sul suo lavoro e alla vita da influencer.

Anche l'esposizione dei figli, Leone e Vittoria, è cambiata: da protagonisti indiscussi dei contenuti social di mamma e papà a apparizione più sporadiche, e senza mai mostrarne il volto. Una decisione presa, pare, di comune accordo dai genitori. Ma a giudicare proprio dai social, è sembrato chiaro sin dall'inizio che i bambini fossero rimasti con la mamma, e Fedez ne ha dato la conferma proprio allo scoccare del secondo mese da separati.

Leone e Vittoria da papà Fedez

Nelle storie pubblicate da Fedez sabato 19 aprile i protagonisti indiscussi sono proprio Leone e Vittoria.

Due mesi da separati

Per papà Fedez tornare a passare una notte con i figli nella sua nuova casa (di sicuro non è la prima in assoluto, dato che i bambini sono partiti con lui per Miami) sembra avere un significato davvero speciale, che vuole suggellare con una promessa: «Farò in modo che il vostro futuro sia meglio del mio passato», promette loro nella storia successiva.

