Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno lasciato l'Accademia Lightway ad Abuja, in Nigeria, dopo aver partecipato a un evento all'inizio di un vertice di due giorni sulla salute mentale. Harry ha raggiunto Meghan per una visita non ufficiale in Nigeria dopo un viaggio a Londra per celebrare il decimo anniversario dei Giochi Invictus.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 13:13

