Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo: «Dedico la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato alla gara». Sul podio Lazza e Mr. Rain. Poi Ultimo e Tananai

Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo dopo aver dominato tutte le classifiche della 73esima edizione del Festival. La canzone di Mengoni, Due Vite, ha conquistato tutte le giurie. Secondo è Lazza, terzo Mr. Rain, quarto Ultimo, quinto Tananai.

«Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al Festival». Sono le prime parole che Marco Mengoni pronuncia subito dopo la vittoria al festival di Sanremo. «Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco», ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l'emozione.

Sanremo, la diretta della finale

02.31 Vince la 73 esima edizione del festival Marco Mengoni

02.28 e ora la classifica finale

3. Mr Rain

4. Ultimo

5. Tananai

02.28 Ritornano al centro dell'Ariston i 5 finalisti: Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni, Mr Rain

02.27 Premio Bigazzi per la miglior composizione musicale a Marco Mengoni

02.25 Premio della Sala Stampa Lucio Dalla sempre Colapesce e Dimartino. Il miglio testo assegnato a Coma_Cose

02.24 E' il momenti di assegnare i vari premi: Premio della Critica Mia Marini va a Colapesce e Dimartino. Il premio sarà assegnato domani in sala stampa

02.20 Le parole del frontman degli Antytila: «Questa guerra non l'abbiamo voluta noi, stiamo combattendo per la nostra libertà, per il nostro futuro. L'Ucraina combatte, l'Ucraina resiste, l'Ucraina vincerà. Grazie per il vostro sostegno Italia. L'Ucraina vincerà“

02.15 Ora l'esibizione del gruppo ucraino Antytila

02.12 Amadeus legge la lettera di Zelensky «Esattamente come mi è arrivata. ... Da più di 7 decenni si sente in tutto il mondo, si sente la sua vole la sua bellezza, la sua magia...vince la musica, una delle migliori creazioni della civiltà umana. L'umanità non crea solo cose belle, purtroppo nel mio paese si sentonon spari. L'ucraina vincerà grazie alla voce della bertà, della demograzie e della cultura... auguro successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare i vincitori in Ucraina nel giorno della vittoria... un giorno ascolteremo tutti insieme la nostra canzone di vittoria. Cordiali saluti Presindente dell'Ucraina Volodomir Zelensky»

02.11 Amadeus riepiloga i codici

02.07 Esibizione senza bambini per via dell'orario, con il codice 06 Mr Rain, “Supereroi”

02.02 Codice 04, Marco Mengoni, “Due vite”

01.57 Codice 03, Lazza, “Cenere”

01.53 Con il codice 02 canta Tananai, “Tango”

01.48 Qualche ritardo per un problema tecnico. Ultimo, “Alba”: ​il testo e il significato della canzone di Sanremo

01.46 I codici sono stati sorteggiati. Parte Ultimo con il codice 01

01.44 Ora i nomi dei 5 artisti che si esibiranno ma non sono in ordine di classifica. Votano Demoscopica e sala stampa: Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni, Mr Rain

01.43 Esclusioni eccellenti

01.40 La classifica generale

6. Giorgia

7. Madame

8. Rosa Chemical

9. Elodie

10. Colapesce Dimartino

11. Modà

12. Gianluca Grignani

13. Coma_Cose

14. Ariete

15. LDA

16. Articolo 31

17. Paola & Chiara

18. Leo Gassmann

19.Mara Sattei

20. CollaZio

21.Cugini di Campagna

22. gIANMARIA

23.Levante

24.Olly

25. Anna Oxa

26.Will

27.Shari

28. Sethu

01.31 Stop al televoto

01.28 Sethu, “Cause perse”: il testo e il significato della canzone

01.22 Gianluca Grignani, “Quando ti manca il fiato”: il testo e il significato della canzone

01.16 Shari, “Egoista”: il testo e il significato della canzone

01.07 gIANMARIA, “Mostro”: il testo e il significato della canzone

01.00 Leo Gassman, “Terzo cuore”: il testo e il significato della canzone

00.57 Will, “Stupido”: il testo e il significato della canzone

00.44 Articolo 31, “Un bel viaggio”: il testo e il significato della canzone

00.40 Olly, “Polvere”: il testo e il significato della canzone

00.36 Una stola con su scritto «Ti risposerei altre 100 volte», messaggio che Morandi ha scritto in un post Instagram

00.35 La Ferragni fa i complimente alle loro mogli. Poi va verso la platea, ha una sorpresa per Anna la moglie di Morandi

00.35 La Ferragni presenta Amadeus e Morandi, dal pubblico urlano «Il trio delle meraviglie»

00.24 Coma_Cose: “L’addio”: il testo e il significato della canzone

00.21 Il commento di Gianni Morandi «Che bella ragazzona»

00.18 Ingresso di Luisa Ranieri, bellissima

00.12 LDA, “Se poi domani”: il testo e il significato della canzone

00.09 Standing ovation per la Vanoni che risponde «Basta non essere in gara, perchè la gara mi fa morire». La Vanoni conta i carciofi nel bouquet che le regala Amadeus«Siete più tirchi»

00.05 E ora un medley con "Eternità" e infine "Una ragione di più"

00.03 Con Gianni Morandi parlano dei reciproci malanni e poi a grande richiesta "Lappuntamento"

00.01 Il primo brano della Vanoni è "Vai Valentina"

00.00 Ingresso di Ornella Vanoni «Sono già stanca», poi chiede ad Amadeus se le ha portato i carciofi «A Milano fanno schifo. Voglio conoscere Fedez ho una sotia importante per lui»

21.52 Levante, “Vivo”: il testo e il significato della canzone

23.45 Paola & Chiara, “Furore”: il testo e il significato

23.41 Sul palco di Costa torna Salmo

23.32 Mr Rain, “Supereroi”: il testo e il significato della canzone

23.28 Come Giulia Salemi al Grande fratello Vip, Chiara Ferragni apre uno spazio social con i "meme" più divertenti del Festival

23.24 Collegamento con Fiorello «Bhè una serata tranquilla! Sarebbe stato bello se Rosa Chemical avesse baciato gli artigiani della qualità - poi rivolgendosi a Coletta e in riferimento alle polemiche durante la conferenza stampa - Stefano ma tu avevi controllato i testi di Gino Paoli? Poi Achille Lauro sembrava Cristina D'Avena. I Cugini di Camapagna...neanche il bar di Guerre stellari è così. Siete meravigliosi, domani i dirigenti andranno tutti a casa però è stupendo»

23.17 Ariete, “Mare di guai”: il testo e il significato della canzone

23.15 Le lacrime di Madame: «Questo è stato un Sanremo difficile me, per fare 100 metri ne ho corsi mille. Devo ringraziare Amadeus senza di lui che ha creduto in me non sarei qui. Parte del mio impegno in questo Sanremo te lo devo»

23.10 Madame, ​“Il bene nel male”: il testo e il significato della canzone

23.03 I Cugini di Campagna, ​“Lettera 22”: il testo e il significato della canzone

22.58 Sul palco esterno Gianni Morandi presenta Achille Lauro. Medley con: Rolls Royce / Me ne frego / Bam Bam Twist Domenica / 16 Marzo

22.49 Rosa Chemical va a prendere Fedez e lo porta sul palco. Clamoroso bacio in bocca

22.46 Si torna alla gara con Rosa Chemical, ​“Made in Italy”: il testo e il significato della canzone

22.44 E ora "Il cielo in una stanza"

22.41 «Quando ho conosciuto Gianni aveva 15 anni, voleva imparare da me...ma che ca**o vuoi imapare da me» Paoli poi racconta un aneddoto su Little Tony «Aveva una moglie ... anzi no una donna di allora che aveva degli impiccetti con un po' di uomini a casa sua». Morandi in imbarazzo lo blocca, Amadeus spinge affinchè canti

22.40 Paoli «Qui è bello ma è una gabbia di matti!»

22.38 L'Arston canta con Paoli "Sapore di sale"

22.34 Nuovo ospite: il maestro Gino Paoli che canta "Una lunga storia d’amore"

22.23 Marco Mengoni, “Due vite”: il testo e il significato della canzone

22.17 Nono cantante in gara Lazza, “Cenere”: il testo e il significato della canzone

22.14 Ultimo, “Alba”: ​il testo e il significato della canzone

22.10 Momento social con la Ferragni che vuole verificare i progressi di Amadeus. Morandi si sente escluso,cerca in tutti i modi di usare i suoi canali social per aumentare i follower

22.08 Tutti in piedi su Ghost Again e Personal Jesus

21.58 Amadeus lancia dalla platea i Depeche Mode «Ho coronato il sogno di quando ero ragazzo»

21.51 La commozione di Kekko «Volevo ringraziarti per avermi dato questa possibilità, più come uomo che come artista»

21.48 Modà, “Lasciami”: il testo e il significato della canzone

21.41 Giorgia, “Parole dette male”: il testo e il significato della canzone

21.40 Arriva Giorgia che consegna un amuleto portafortuna, punti per il fanta Sanremo+

21.37 Colapesce Dimartino, “Splash”: il testo e il significato della canzone

21.29 Tananai, “Tango”: il testo e il significato della canzone

21.25 Ingresso trionfale di Chiara Ferragni Schiapparelli «Non vedevo l'ora di tornare»

21.13 Mara Sattei, ​“Duemilaminuti”: il testo e il significato della canzone

21.09 Colla Zio, “Non mi va”: il testo e il significato della canzone

Elodie a Sanremo, dal pubblico gridano: «Mi vuoi sposare?». La cantante ride prima dell'esibizione

21.04 Elodie, “Due”: il testo e il significato della canzone

21.03 Inizia la gara con Elodie, dalla platea urlano "Mi vuoi sposare?"

21.00 Tutti in piedi. Performance stupenda

20.54 Dalla platea arriva Gianni Morandi per l'omaggio a Lucio Dalla. Quest'anno ricorrono gli 80 anni dalla sua nascita Chitarra in spalla canta un Medley : Piazza Grande, Futura e Caruso

20.51 Riepilogo dei codigi per il televoto

20.50 Il pubblico dell'Ariston ulra "Amadeus". I 28 artisti verranno votati esclusivamente dal pubblico

20.49 il Generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e la banda lasciano il palco eseguendo la Marcia d’Ordinanza

20.45 Quest'anno l'Aeronautica compie 100 anni (il 28 marzo). L'accoglienza da parte di Amadeus

20.43 Ci siamo, inizia la quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo che si apre con La banda dell’Aeronautica Militare già posizionata sul palco esegue l’Inno di Mameli. Tutti in piedi. in platea tra i vip Fedez e la mamma di Chiara Ferragni

23.34 Spazio a Prima Festival

20.09 Collegamento con il tg1. Gara social in atto tra Morandi e Amadeus

Sanremo, classifica: Mengoni vince la serata cover e resta primo, poi Ultimo e Lazza. Chiara Francini, monologo sulla maternità: «Sono una donna di me**da»

Marco Mengoni e il dismorfismo (che hanno anche mamma e zia). Cos'è il disturbo legato all'aspetto fisico

L'omaggio a Lucio Dalla

«Stesera l'omaggio a Lucio Dalla che - ha detto in conferenza Amadeus - abbiamo preferito spostare a oggi. Il messaggio del presidente Zelensky sarà accompagnato da un'esibizione musicale del gruppo Antytila».

Gianni Morandi con Amadeus

La scaletta della quinta serata, i cantanti in ordine di uscita e gli orari:

Elodie – Due Colla Zio – Non mi va Mara Sattei – Duemilaminuti Tananai – Tango Colapesce Dimartino – Splash Giorgia – Parole dette male Modà – Lasciami Ultimo – Alba Lazza – Cenere Marco Mengoni – Due vite Rosa Chemical – Made in Italy Cugini di Campagna – Lettera 22 Madame – Il bene nel male Ariete – Mare di guai Mr. Rain – Supereroi Paola e Chiara – Furore Levante – Vivo LDA – Se poi domani ComaCose – L'addio Olly – Polvere Articolo 31 – Un bel viaggio Will – Stupido Leo Gassmann – Terzo cuore gIANMARIA – Mostro Anna Oxa – Sali Shari – Egoista Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Sethu – Cause perse

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 03:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA