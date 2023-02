Lazza, “Cenere”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

Cenere di Lazza: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

È uno degli artisti più attesi della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini. Il brano Cenere, arrangiato da Dardust, è una metafora che racconta la voglia di sparire, di essere spazzato via, esattamente come la cenere.

Cenere, brano di Lazza

di J. Lazzarini - D. Petrella - D. Faini - J. Lazzarini - D. Petrella



Ho paura di

Non riconoscerti mai più

Non credo più alle favole

So che ho un posto ma non qui

Tra le tue grida in loop

Corro via su una cabriolet

Di noi resteranno soltanto ricordi confusi

Pezzi di vetro

Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi

Mi rendi cieco

Ti penso con me per rialzarmi

Sto silenzio potrebbe ammazzarmi

Aiutami a sparire come cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola,

Spazzami via come cenere,

Ti dirò cosa si prova,

Tanto non vedevi l’ora,



