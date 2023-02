Leo Gassman, “Terzo cuore”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

Terzo cuore di Leo Gassman: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Figlio di Alessandro Gassman, nel 2020 Leo vinse la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Ora torna in gara tra i big con un brano scritto con Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. «Il terzo cuore – una metafora che amo molto – è quello delle persone speciali in cui abbiamo la fortuna di imbatterci. Per me, ad esempio, i miei genitori, il mio professore di filosofia, per ultimo Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari con il quale ho scritto la canzone. Spero che molti possano rispecchiarvisi, riflettere su quanto a volte si è fortunati ad incontrare terzi cuori, sorriderne anche».

di R. Zanotti - L. Gassmann - G. Pesenti - M. Paganelli - R. Zanotti



Quando mi hai letto la mano

Ci hai visto mille problemi e mille guai

Dovevi starmi lontano

Ma mi hai risposto che tu non scappi mai

Ci siam lasciati e ripresi

Come i trapezisti del Cirque Du Soleil

Ma non ci siamo mai arresi

Abbiamo contato le stelle come fossero nei

Di una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio



