Giorgia, “Parole dette male”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

Parole dette male di Giorgia: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Grande attesa quella per Giorgia. Si tratta di un grande ritorno, Giorgia Todrani (al secolo) torna sul palco dell'Ariston in qualità di big dopo 22 anni. La canzone fa leva sulla sua voce, colorata e ricca di sfumature, immediatamente riconoscibile. Se Giorgia ha un marchio di fabbrica, quello è il suo timbro. Il pezzo è una canzone pop contemporanea che racconta una relazione passata e dei ricordi (le parole), ad essa connessa, che restano per sempre.

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone



Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 15:17

