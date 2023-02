Ariete, “Mare di guai”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

Il primo debutto di Ariete, nome d'arte di Arianna Del Giaccio, al Festival di Sanremo. L'anno scorso ci aveva provato e il brano non era entrato nella magica lista sanremese: stavolta ci è riuscita. “Mare di guai”, il brano in gara, è una ballata sentimentale, scritto da Calcutta e prodotto da Dardust, canta di «non sapere nuotare in una vasca di squali».

di E. D’Erme - A. Del Giaccio - D. Faini - V. Centrella

Tu, tu eri più bella di me

E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire

Perse, noi perse senza un perché

E c’è una torre di piatti che aspetta in cucina

E una foto di te sotto il mio cuscino

E vorrei sapere che si prova se resti

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai



