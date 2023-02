Sethu, “Cause perse”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

“Cause perse” di Sethu: il testo​ e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Sethu, al secolo Marco De Lauri, è uno dei sei esordienti di "Sanremo Giovani". Savonese, 25enne, Sethu è prodotto dal fratello gemello, Jiz. «In parte Cause perse è autobiografica e anche qui c’entra lui, mio fratello. Quante volte ci si scoraggia, non ci si sente capiti, hai l’impressione di essere fuori contesto, ci si dice “siamo due cause perse” ma poi si ritrova fiducia in se stessi. Alla fine c’è una botta d’ottimismo».

Cause perse, il brano di Sethu



di M. De Lauri - G. De Lauri



Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra



