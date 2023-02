Rosa Chemical, ​“Made in Italy”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

“Made in Italy” di Rosa Chemical: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, torna al Festival dopo lo scorso anno (aveva partecipato alla serata cover in coppia con Tananai), questa volta in veste da big in gara con una canzone elettronica. “Made in Italy”, ha già scatenato polemiche prima ancora del suo debutto televisivo. Parla di sesso e di amore poligamo. «Il sesso non è ad uso esclusivo di procreazione, non esiste solo la famiglia tradizionale, l’amore monogamo è spesso figlio dell’egoismo, del possesso. Non sono il sacerdote del poliamore, metto gli italiani di fronte ad altre possibilità», ha detto nell'ultima intervista rilasciata a Leggo.

di M. F. Rocati - P. Antonacci - O. Inglese - D. Simonetta



Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace



