Marco Mengoni in lacrime a poche ore dalla finale di Sanremo: «È il sogno delle fate e non quello dei mostri». Cosa è successo

Marco Mengoni, si scusa per l'emotività e scoppia in lacrime durante l'incontro con i giornalisti nella sala stampa al Casinò di Sanremo, oggi sabato 11 febbraio, a poche ore dalla serata finale del Festival: «È il sogno delle fate e non quello dei mostri», ha detto Mengoni, saldamente primo in classifica dopo il voto delle serate precedenti.

In gara e super favorito tra i 28 artisti con il brano Due Vite. «Sono felice. Me la sto vivendo con molta leggerezza e non perché sono il favorito. Perché sto davvero bene qui».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 16:04

