Paola & Chiara, “Furore”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

“Furore” di Paola & Chiara: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Paola e Chiara sono tornate. Le sorelle Iezzi, dopo la separazione artistica del 2013, tornano a cantare insieme in occasione del Festival di Sanremo 2023. "Furore", il titolo dell'inedito proposto, parla della voglia di lasciarsi andare a ritmo di musica: «Ballare ancora, ballare come se fosse l'ultima canzone».

di J. Ettorre - A. La Cava - P. Iezzi - C. Iezzi - J. Ettorre - A. La Cava - G. Cremona - F. Mercuri - L. Grillotti - E. D. Maimone

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi



