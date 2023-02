I Cugini di Campagna, ​“Lettera 22”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

“Lettera 22” de I Cugini di Campagna: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

I Cugini di Campagna arrivano per la prima volta sul palco dell'Ariston dopo 53 anni di carriera. Il pezzo in gara, Lettera 22, è firmato da La Rappresentante di Lista: è un inno all'amore e da grande spazio alla voce di Nick Luciani: «È comunque una canzone d’amore, attraverso la lettera a un padre. L’amore ha mille forme, questa è solo una».

di D. Mangiaracina - V. Lucchesi - F. Gargiulo -

Io non sono altro che un bambino

Che non sa contare

E vorrebbe dirti che gli manchi

Senza le parole

Io non sono altro che un dottore



