gIANMARIA, “Mostro”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

Mostro di Gianmaria: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

gIANMARIA ha fatto il suo esordio vincendo Sanremo Giovani con la canzone "La città che odi" e così si è conquistato un posto tra i big in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo dove porterà il brano dal titolo “Mostro”, scritto dallo stesso gIANMARIA e prodotto da Antonio Filippelli. La canzone parla del legame tra le famiglie: «Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro così sai che tornerò».

Mostro, brano di Gianmaria



di G. Volpato - G. Manilardi - V. Centrella - A. Filippelli -



Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito,

Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso

Per non correre nessun rischio

Ho occupato uno spazio più piccolo

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

Sono entrato con la macchina in giardino

Perché non vedevo l’ora di tornare



