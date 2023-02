Olly, “Polvere”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

“Polvere” di Olly: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Olly, uno dei sei emergenti scelti nella serata di “Sanremo Giovani”. Olly come nome d'arte, al secolo Federico Oliveri, 21 anni, è con fierezza un “focino”, genovese della Foce. E con questa stessa fierezza si presenta all’Ariston con “Polvere” (che dal 10 febbraio verrà inserita nel repack dell’ep “Gira il mondo gira”) che parla della fragilità dell'amore e di una pioggia capace di risvegliare e bagnare il cuore.

Polvere, il brano di Olly

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto



