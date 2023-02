Tananai, “Tango”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

“Tango” di Tananai: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Nato nel 1995 a Milano, Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, ha fatto il suo debutto lo scorso anno con “Sesso Occasionale”, posizionandosi all'ultimo posto ma ottenendo così la scalata verso il successo e la popolarità che lo stesso Tananai non si aspettava.

Dopo i concerti, il disco "Rave-Eclissi" e i tormentoni estivi (con Fedez e Mara Sattei), Tananai torna ora sul palco del Festival di Sanremo con un brano più romantico. «“Tango” parla di un amore a distanza in cui la distanza può anche essere di pochi chilometri. Volevo portare una canzone di cui essere fiero anche perché tutto quello che mi è accaduto quest’anno mi ha fatto capire che le cose possono arrivare a una velocità folle ma che con la stessa folle velocità possono scomparire».

Sanremo 2023, Chiara Ferragni punge la Canalis: «La mia Liguria». Poi il selfie con Morandi (e un cuoricino)

Sanremo 2023, Francesca Fagnani: «Zelensky, polemica lunare. Mentana al Festival? Non verrà, ha il tg»

Sanremo 2023, il ritorno di Tananai: «Quest'anno sono più riflessivo e maturo». E Biagio Antonacci approva

Tango, il brano di Tananai

di A. Cotta Ramusino - D. Simonetta - P. Antonacci - A. Raina -

A. Cotta Ramusino - D. Simonetta

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police



Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA