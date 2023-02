Shari, “Egoista”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

“Egoista” di Shari: il testo​ e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Shari (il nome d’arte coincide con quello anagrafico, «lo lesse mia madre su una rivista il giorno che nacqui») in gara tra i 28 big dopo aver incantato al Festival di Sanremo Giovani con l'inedito “Sottovoce”. «Mi sono sempre piaciuti i cantanti che si divertono con il vibrato, i bassi, gli acuti, a cambiare tono con agilità: mi sono ispirata a loro». La canzone in gara è stata scritta, in parte, con Salmo e parla di un amore fra due donne, ma il messaggio generale che l'artista 20enne vuole trasmettere è quello di abbattere le barriere delle convenzioni sociali: «Vorrei arrivasse un messaggio generale in cui ognuno potesse rispecchiarsi, al di là delle storie e dei generi».

Egoista, il brano di Shari



di S. Noioso - L. Fenudi - R. Puddu - M. Pisciottu - S. Noioso



Forse vorrei una ragazza normale

Che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore

Mentre svuoto la mente e forse



