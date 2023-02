Will, “Stupido”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

“Stupido” di Will: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Classe 1999, Will, al secolo William Busetti è uno dei 28 cantanti in gara ed è uno dei sei emergenti scelti con “Sanremo Giovani”. L'inedito proposto è una ballata pop e parla di un amore finito che lo ha lasciato perso ad annegare in una lacrima.

Will, il brano Stupido

di W. Busetti - S. Cremonini - A. Pugliese

La nostra storia non è andata come pensi tu

Ti mentirei se ti dicessi non ti penso più

Io in verità mi sono perso

Per me sei il mare aperto

E l’odio è una corrente che ci tira giù

Ti chiedo scusa se poi annego in una lacrima

Ma non riesco a voltare pagina

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido

Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

Volevo fare il poeta, ora l’essere umano



