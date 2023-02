Sanremo 2023, Ornella Vanoni ospite nella serata finale del Festival: l'annuncio di Amadeus al TG1

Ornella Vanoni a Sanremo 2023. Amadeus ha annunciato l'ospite del Festival, nell'edizione serale del Tg1. «L'ho invitata con un messaggio da una terrazza vista mare», ha detto il presentatore. «Aspettami con dei fiori... o con dei carciofi», ha risposto ironicamente. Sarà presente sabato 11, nella serata finale della kermesse.

Amadeus durante il collegamento ha, peraltro, speso parole di ringraziamento e affetto per Fiorello, per la sua grande generosità nel voler realizzare per quattro serate, dal martedì al venerdì, un’ edizione “super speciale” di Viva Rai2! su Rai 1, sempre in diretta da Via Asiago a Roma, in onda subito dopo la diretta dal teatro Ariston.

Sanremo 2023, gli ospiti

Ornella Vanoni si unisce ai Depeche Mode, ai Black Eyed Peas e ai Maneskin. Il Teatro Ariston si accenderà ufficialmente martedì 7 febbraio. Il Festival sarà co-condotto da Gianni Morandi e dalle madrine Chiara Ferragni, Paola Egonu, Francesca Fagnani e Chiara Francini. Tra i favoriti c'è Marco Mengoni, già vincitore di un'edizione, Elodie e Giorgia.

