Coma_Cose: “L’addio”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

“L'addio” dei Coma_Cose: il testo e le parole del brano proposto a Sanremo 2023.

Il duo torna dopo due anni al Festival di Sanremo. Il brano "L'addio" parla di un amore finito: la necessità di allontanarsi, senza dimenticare mai quello che c'è stato. «E sparirò, ma tu promettimi che potrò sempre ritornare da te». Poi si sa... l'amore vince su tutto, sempre.

L'addio, brano dei Coma_Cose



di F. Zanardelli - F. Mesiano - F. Dalè - C. Frigerio - F. Zanardelli



Essere veri quanto può far male

Quando non è concesso litigare

Per non deludere le aspettative

Dopo sei anni di diapositive

Nel camerino il pianto cola il trucco

Restare zitti per non maledirsi

Come un silenzio che racconta tutto

La cicatrice quando togli il piercing

Davanti al mio cuore c’è una ringhiera

Sul tuo che è sempre stato uno strapiombo

Lo sai che mi è piaciuto anche caderci

Sì, però mica poi toccare il fondo



